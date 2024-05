Grave incidente fra Busto Garolfo e Parabiago

E’ di un morto e di 2 feriti il bilancio dell’ incidente stradale avvenuto intorno alle 11 tra i comuni di Busto Garolfo e Parabiago in viale Lombardia al Km 3,6. La chiamata alla centrale operativa del 112 è arrivata alle 11:16. Sul posto sono state inviate un elicottero da 118 , i Vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce Verde di Trezzano sul Naviglio e un auto medica della AATdi Varese.

Pubblicità

L’incidente

Una prima ricostruzione di quanto successo racconta che un furgone, per cause in corso di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo su una curva andando a finire nella corsia opposta dove in quel momento transitava un camioncino. L’impatto frontale non ha lasciato scampo al conducente del furgone morto sul colpo. Aveva 30 anni.

Pubblicità

Un passeggero del furgone, dall’età non nota,è stato estratto poco fa dal personale dei vigili del fuoco di Legnano e consegnato ai soccorritori del 118. È stato poi trasportato in elicottero e in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda. Ha un trauma cranico e diversi traumi all’addome. Estratto dalle lamiere anche il conducente del camioncino. Ha traumi alla testa e all’addome.

Pubblicità

È Stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di circolo di Varese, in codice giallo. Nell’incidente è rimasta coinvolta una terza vettura ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Il conducente è stato medicato sul posto ma non è stato ospedalizzato. Nei soccorsi partecipano anche anche le polizie locali di Busto Garolfo e di Parabiago, cui toccherà il compito di stabilire le cause del grave incidente.