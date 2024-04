Bernate. Cade dalla bicicletta sulla strada Boffalora Cuggiono

Alle 12:40 la centrale operativa del 112 ha inviato un’ambulanza di ATA soccorso, un elicottero e un’auto medica a Bernate, sulla strada che collega Boffalora con Cuggiono. La missione era per soccorrere un uomo di 81 anni caduto , autonomamente, dalla bicicletta.

Per quanto risulta delle prime notizie ha avuto su questo incidente, l’uomo è stato vittima di un malore che lo ha fatto svenire e perdere l’equilibrio. Fortunatamente è stato visto subito e è stato chi si è fermato a soccorrerlo. Quando sono arrivati i soccorritori di Ata soccorso, era ancora in arresto cardiocircolatorio.

Le manovre di rianimazione erano iniziate sin dal primo momento in cui è stato trovato e sono continuate durante il trasporto in ospedale. Lo hanno infatti portato, in codice rosso, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Magenta.

