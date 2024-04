Saronno. Ai domiciliari il rapinatore della stazione

Lo scorso 25 febbraio tre ragazzi erano stati rapinati e minacciati con una pistola mentre si trovavano nella zona della stazione ferroviaria di Saronno. Il rapinatore, che aveva più o meno la loro età, aveva portato via uno di loro uno zaino con l’interno una carta di credito, un po’ di contanti, e da alcuni effetti personali. I carabinieri erano intervenuti immediatamente e in pochi giorni, grazie alle telecamere della stazione e dei dintorni e alla descrizione fatta dalle vittime, lo hanno individuato e identificato.

Si trattava di un 20enne. Durante la perquisizione della sua abitazione, che ha preceduto l’arresto, i carabinieri hanno trovato gli abiti indossati dal giovane durante la rapina e l’arma giocattolo utilizzata per minacciare le vittime. Il 20enne fu trattenuto in carcere. Attualmente l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo.

