Incidente stradale con monopattino. 2 ragazzi in codice rosso

Due ragazzini di 15 e 16 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale questa mattina poco dopo le 7.40 a Pregnana Milanese. Sono stati investiti da un auto mentre viaggiavano in due su un monopattino. È successo in Viale dell’industria all’altezza del numero civico 25, un punto particolarmente pericoloso perchè la pista ciclopedonale finisce in prossimità di una curva. Nel pressi, a meno di due chilometri c’è la scuola superiore. Forse, dato l’orario i due ragazzi cercavano di arrivarci in orario per l’inizio delle lezioni.

I feriti nell’ incidente

La chiamata alla centrale operativa è arrivata alle 7.46. Sul posto sono state inviate le ambulanze della Croce Verde di Milano e di Trezzano sul Naviglio e due auto mediche da Milano. Mentre l’autista dell’auto, in giovane di 28 anni, è stato medicato e assistito sul posto i due ragazzi che erano sul monopattino elettrico hanno avuto bisogno di cure maggiori. La 16enne, oltre a varie escoriazioni, ha un grave trauma cranico. Il ragazzo, 15 anni, ha un trauma alla schiena. Sono stati entrambi trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. Sul posto per i rilievi legalici sono i carabinieri della compagnia di Legnano e la polizia locale di Pregnana Milanese.

