Allerta meteo. Vento forte in Lombardia

Sicuramente ce ne si è già accorti, ma oggi la Lombardia ha un allerta meteo per il vento forte. L’allerta è di colore giallo e ci dice che il vento durerà fino ad almeno le 23:00 di questa sera. Ci sono giá state segnalazioni di raffiche di vento forte in diverse zone della Lombardia.

Le raccomandazioni

Le raccomandazioni sono sempre le stesse: non sostare sotto o vicino a impalcature ed evitare di passare sotto balconi e finestre che espongono vasi di fiori in modo non sicuro. Attenzione anche ai cornicioni che potrebbero cadere sotto la sollecitazione delle forti folate. Altri pericoli che possono essere causati dal vento forte sono la caduta di alberi e rami e il cedimento di muri e strutture già pericolanti.

Si consiglia anche di prestare attenzione agli oggetti volanti e di assicurarsi che gli oggetti all’aperto siano ben fissati. Potrebbe verificarsi qualche disagio durante gli spostamenti, quindi si consiglia di pianificare i viaggi di conseguenza. Meglio rimanere aggiornati sulle informazioni meteo e di seguire le indicazioni delle autorità in caso ci si trovi coinvolti in emergenze dovute al vento forte.

I numeri da chiamare in caso di emergenza

In caso di problemi ed emergenze il numero di telefono da chiamare è sempre il nue 112. Nel caso la situazione peggiorasse e il 112 fosse intasato dalle chiamate, è possibile utilizzare anche il 115 per i Vigili del fuoco, e il 118 per i soccorsi sanitari. Altro numero da chiamare in caso di emergenza è quello della polizia locale del comune in cui si è verificata. I numeri di emergenza delle polizie locali sono facilmente rintracciabili in internet con una ricerca “emergenza polizia locale” più il nome del comune interessato.