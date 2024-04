A Cinisello Balsamo le prime vittime del vento forte

La centrale operativa del 112 alle 12:14 di questo pomeriggio ha ricevuto una chiamata da Cinisello Balsamo, in via Martiri Palestinesi 7. A causa del vento forte alcuni pannelli di legno sono volati via da una tettoia in costruzione, situata al nono piano e sono volati all’interno del cortile dell’edificio. Un condomino dell’edificio, di 29 anni, che stava probabilmente tentando di coprirli con un telo di protezione, è stato colpito dai materiali caduti. Un altro uomo di 66 anni si è infortunato nel tentativo di aiutarlo.

Pubblicità

Il 112 ha inviato sul posto due ambulanze e un automedica, e ha allertato i vigili del fuoco. I soccorritori Si sono subito occupati del 28enne che ha un trauma cranico e altri traumi al volto. Dopo la stabilizzazione sul posto, e il carico in ambulanza, è stato portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cinisello Balsamo in codice rosso.

Pubblicità

Anche l’uomo è di 66 anni è stato medicato e portato in ospedale, precisamente al pronto soccorso del San Gerardo di Monza, in codice verde. Video dei lieviti dell’incidente si sta occupando alla polizia locale di Cinisello Balsamo che ha provveduto anche a mettere in sicurezza la zona e a dirigere il traffico lontano dal punto di intervento di vigili del fuoco e 118.

Pubblicità