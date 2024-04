È Ambrogio Colombo la vittima dell’ incidente di Parabiago

Ambrogio Colombo, di Ossona, è la vittima del terribile incidente stradale si è verificato intorno alle 21 di domenica sera alla rotonda che incrocia viale Lombardia e via Po a Parabiago. Appassionato di moto stava raggiungendo con un amico un motoraduno con la sua Harley Davidson, quando, forse a causa della strada buia, nell’affrontare la rotonda ha preso il cordolo ed è caduto. La velocità non era sicuramente alta, ma tra la caduta in movimento e il peso della moto, si è fatto male. Ha battuto la testa e le braccia.

Pubblicità

L’amico che lo seguiva in moto lo ha visto quando era già caduto e ha subito avvisato il 112. Sul posto è stata inviata un’ambulanza del 118 e un’ automedica. Era senza conoscenza e la centrale operativa del 112 ha deciso, nonostante l’orario notturno, di inviare un elicottero che lo ha poi velocemente trasportato, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda, dove opera un’ eccezionale squadra di medici specializzati nei grandi traumi derivanti da incidenti.

Pubblicità

Attualmente non conosciamo le condizioni di salute, ma più passa il tempo più si può sperare.Ambrogio Colombo è un tatuatore, ed è titolare del centro per i tatuaggi, di Robecco sul Naviglio, Bros Neverstop Tatoo. In questo momento il centro è chiuso fino a nuove, speriamo buonissime, notizie.

Pubblicità