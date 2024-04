Aggrediti a coltellate al Pronto soccorso di Città Studi. 3 feriti

Questo pomeriggio, alle 17, un 22enne italiano, incensurato ma in forte stato di agitazione, è entrato armato di coltellino nel pronto soccorso dell’ospedale di Città studi, a Milano. Ha aggredito e ferito un infermiere , un , addetto alle pulizie e un altro uomo, che si trovava al pronto soccorso. I tre avevano cercato di fermarlo e contenerlo, nei pochi minuti trascorsi in attesa dell’arrivo della radiomobile dei carabinieri.

Pubblicità

I militari al loro arrivo hanno immediatamente disarmato e bloccato il giovane. Poi lo hanno portato in caserma, allontanandolo dal pronto soccorso mentre i medici medicavano i tre feriti. No ci sono ancora informazioni sulle loro condizioni di salute ma nessuno è in pericolo di vita. L’infermiere è un italiano di 57 anni la, l’ha detto alle pulizie un 56enne egiziano e l’altro uomo è un italiano di 74 anni.

Pubblicità

Dalle prime informazioni ricevute pare che il ragazzo volesse aggredire la ex compagna, una 22enne italiana che non è rimasta ferita. I Carabinieri stanno indagando al fine di ricostruire le motivazioni del gesto dell’uom

Pubblicità