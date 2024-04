Grave incidente sul lavoro a Magenta. Morto muratore di 36 anni

Incidente sul lavoro mortale questa mattina, intorno alle 10: 20, a Magenta. In via Garibaldi al numero civico 51 si è verificato un crollo parziale del tetto che era in fase di ristrutturazione e su cui stavano lavorando alcuni operai. Il crollo ha coinvolto anche le scale e uno degli operai è precipitato dal vano della tromba fino a terra. È stato subito chiaro che per lui non si poteva più fare più nulla. Si tratta di un 36enne di origini albanesi, co titolare della Pisoni costruzioni s.r.l. Il nome dello sfortunato muratore potrà essere diffuso solo dopo che tutti i parenti siano stati stati avvisati, in modo adeguato alle tristi circostanze.

Pubblicità

La chiamata alla centrale operativa del 112 è arrivata alle 10:27 e sul posto si sono precipitati i soccorritori. Sono state inviate un’ambulanza di ATA soccorso della sezione di Zelo Surrigone e un’auto medica. I medici hanno constatato il decesso sul posto. Dei rilievi sull’ennesimo incidente sul lavoro si stanno occupando gli agenti della polizia locale. Sul posto ci sono anche i tecnici dell’Ats di zona per il controllo del rispetto delle norme di sicurezza durante i lavori. Le cause del crollo e i motivo per cui l’operaio è precipitato non sono ancora stati diramati alla stampa.

Pubblicità

In via Garibaldi, che è nel centro cittadino, sono ancora al lavoro 15 uomini dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Legnano, Magenta e Rho. Stanno occupandosi della messa in sicurezza del tetto, delle scale e dell’edificio della antica Corte e di liberarli dai detriti. Non c’è stato bisogno di evacuare gli altri condomini, che sono rimasti all’interno delle loro abitazioni.

Pubblicità