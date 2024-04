Incidente a Ossona. Investita una ciclista 81enne

Questo pomeriggio, verso le 15:40 si è verificato un incidente stradale nella centrale via Padre Giuliani a Ossona, all’altezza dei numeri civici 16/18. Una signora di 81 anni è stata investita mentre andava in bicicletta. La chiamata al 112 è arrivata alle 15:44 nella centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza dei Soccorritori Volontari di Arluno.

I paramedici hanno medicato la signora sul posto e poi l’hanno trasportata, per le 16:25, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Magenta, in codice giallo. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Ossona – Santo Stefano che si sono occupati dei rilievi dell’incidente e di regolare il traffico della strada senso unico, spesso intenso, che porta in piazza Litta.

