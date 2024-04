Crollo a Cuggiono (le foto)

Il forte vento, la grandine e la pioggia della scorsa notte hanno contribuito all’improvviso crollo del tetto di una vecchia casa disabitata in via San Gregorio, a Cuggiono. Travi, tegole e mattoni sono caduti all’interno del parcheggio di un condominio abitato confinante, e su cui incombeva una piccola parte del tetto. I detriti hanno colpito alcune automobili parcheggiate.

Da questa mattina alle 7:30, sul posto ci sono tre squadre provenienti dal vicino distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Inveruno, e da quello dei Vigili del fuoco effettivi di Legnano, che stanno liberando il parcheggio e le auto, e mettendo in sicurezza le parti del tetto della vecchia casa non ancora cadute. Sul posto per i rilievi dell’ incidente ci sono gli agenti della polizia locale e carabinieri della stazione di Cuggiono.

Le foto del crollo e delle auto danneggiate

Fortunatamente non ci sono stati feriti. Nel momento in cui il tetto ha ceduto non c’era nessuno né nella vecchia casa nè nei pressi delle automobili colpite. All’incidente ha contribuito anche una grande pianta rampicante che era cresciuta sul muro della vecchia casa e che si espandeva fin nel parcheggio.

