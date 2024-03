Il buio di Ossona, senza lampadine nel lampione

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del cittadino di Ossona, vittima del furto in casa della scorsa settimana, che si lamenta del buio di via Monte Rosa con l’unico lampione presente che ha la lampadina bruciata e rileva come in paese sia disatteso uno dei migliori metodi di prevenzione contro i furti, quello della luce notturna. M.M. è stato sorpreso dai ladri mentre era in casa, e chi lo ha colpito era consapevole della sua presenza. Non sappiamo il motivo per cui da un po’ di tempo la luce pubblica a Ossona sia diventata un grosso problema, ma di fatto è diventato uno dei problemi da affrontare con urgenza.

Pubblicità

La lettera

Buongiorno, sono il proprietario della villetta di via Monte Rosa a Ossona che è stata presa di mira dai ladri lunedì 25 marzo. A parte lo spavento e i danni subiti vorrei sottolineare il fatto che in questa via c’è un solo lampione che è guasto da mesi e lascia sia la strada che le proprietà limitrofe completamente al buio la sera. Non a caso i ladri sono passati proprio dalla strada e non dal retro dove c’è il canale illuminato dai campi da tennis.

Pubblicità

Non più tardi di qualche settimana fa avevo segnalato il guasto al comune che né è intervenuto né mi ha ricontattato. Beffa della beffa ieri ho scritto nuovamente al comune facendo notare che avevo subito il furto anche grazie alla strada totalmente al buio e non mi hanno nemmeno risposto. Ottimo direi, vediamo se almeno ora si prendono la briga di far sostituire la lampada.

Pubblicità

E se ci fosse stato un anziano al posto mio? Questi sapevano che la casa era abitata eppure non si sono fatti troppi problemi a sfondare una finestra. Io mi trovavo al piano di sopra ma è stato un puro caso. E se fossi stato al piano sotto? E se la luce del lampione fosse stata accesa, avrebbero avuto modo di entrare per tutto il vicolo e scavalcare il cancello indisturbati?

Non è colpa del sindaco se mi sono entrati in casa, ma il lampione acceso avrebbe fatto quantomeno da deterrente. E a quanto pare non è il solo lampione guasto di Ossona. Ripeto, non è colpa del sindaco se esistono sti balordi, ma visto che i lampioni grazie a Dio ci sono, cambiare le lampadine periodicamente non mi sembra una cosa così impossibile ad Ossona. Nelle zone come la mia un lampione acceso o spento fa una differenza enorme.

Cordiali saluti e grazie per il lavoro che fate mettendo in luce tante problematiche altrimenti senza voce. M.M.

Pubblicità