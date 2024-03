Edoardo Galli ritrovato. Il 16enne stava tornando a casa

Questa mattina, alle 7.45 circa, Edoardo Galli, 16 anni, e scomparso da casa lo scorso 21 marzo, è stato ritrovato a Milano, alla Stazione Centrale, mentre stava facendo il biglietto per rientrare a casa, a Colico. Lo ha riconosciuto una coppia di viaggiatori, che ha avvisato alcuni agenti della Security delle ferrovie che, a loro volta, hanno richiesto l’intervento della Polizia Ferroviaria.

Il 21 marzo, il giovane liceale , che ha doppio passaporto russo e italiano, non si era recato a scuola. Frequenta il liceo scientifico di Colico con ottimi risultati e non è il tipo di ragazzo che va a caccia di problemi. Viene descritto come profondamente pacifista e idealista, quindi il timore più grande era che volesse recarsi in Russia, magari arruolandosi in qualche organizzazione, nonostante la minore età.

Proprio ieri era giunta la notizia che il giorno della scomparsa era apparso in alcune immagini delle telecamere mentre arrivava alla stazione Centrale, così le ricerche si erano spostate dalla provincia di Como a Milano. Della sua vicenda si stava occupando sia l’associazione Penelope sia la trasmissione televisiva ” Chi l’ha visto?”

Con il ritrovamento del 16enne, si ferma l’allarme sociale per la sua scomparsa, mentre le spiegazioni del suo gesto rientrano nell’ambito della sua famiglia e di fatto, visto che è sano e salvo, non ci riguardano più.