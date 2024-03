Nuovo furto in appartamento a Ossona. Si apre la stagione dei ladri?

E’ stato appena segnalato un furto in appartamento. Lo scorso lunedì 25 marzo alcuni ladri sono entrati una villetta di via Monterosa, a Ossona, mentre il proprietario era in casa, al piano di sopra. Non abbiamo ancora un’idea di cosa i ladri abbiano rubato, ma sappiamo che, come sempre, i danni che i ladri lasciano dietro di loro, economici e psicologici, sono ingenti.

Cercasi comuni “furto in appartamento free

Le feste sono sempre un momento delicato dell’anno. La gente tende a uscire e a essere meno attenta e quindi sono i momenti in cui i furti aumentano e i ladri impazzano. E’ una statistica, ma non è mai bello essere un numero delle statistiche, non è consolatorio e soprattutto non è carino che ci sia pensa che i furti siano fisiologici.

In realtà la statistica che riguarda il furto in appartamento, in un paese serio, dovrebbe essere sempre a tendenza Zero, perché prevenirli non è difficile. Un buon servizio di sorveglianza in paese e l’installazione di allarmi e di impianti di videosorveglianza anche poco costosi, sia pubblici sia privati, rendono il paese poco appetibile ai gruppi di ladri, di solito nomadi che abitano nei campi poco distanti.

