Luino. Insospettabile 18enne aveva in casa quasi 3 kg di droga

Tramite delle classiche soffiate, nel più classico dei metodi investigativi e di controllo del territorio, i carabinieri dela compagnia di Luino , la notte del 24 marzo hanno sorpreso, sempre a Luino, una 18enne insospettabile e incensurata che teneva in casa oltre 2,6 kg di stupefacenti. La ragazza è accusata di essere coinvolta in un traffico locale di droga.

Lo scorso 22 marzo i carabinieri l’avevano vista all’opera e dopo averla identificata avevano disposto la perquisizione in casa sua. Cosí hanno trovato 18 panetti sigillati di hashish, un’altro già aperto e due sacchetti di marijuana. Sono stati anche trovati un bilancino di precisione e due coltelli con tracce di hashish e altro materiale utile al confezionamento delle dosi. La 18enne era incensurata, ma non ha saputo dare spiegazioni per la presenza della droga. D’altra parte, solo gli spacciatori esperti riescono a dare spiegazioni con alto livello di creatività per giustificare la presenza di droga nelle loro case. Gli altri, i novellini, si impappinano e non sanno neppure dire, in modo convincente, che non è loro.

La 18enne è stata portata nel carcere di Como in attesa di altre indagini che portino a identificare la rete di legami con altre persone che le hanno fornito al droga e che sono coinvolti nel traffico di droga. Intanto, la droga ritrovata nell’appartamento è stata sequestrata. Sarà analizzata prima di essere inviata all’inceneritore.

