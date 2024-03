Accumulatori seriali a San Giuliano. 2 persone salvate da un incendio

Questa mattina un pericoloso incendio si è sviluppato in un appartamento di 2 accumulatori seriali di di San Giuliano Milanese, al terzo piano del numero civico 5 di via Bramante. In quel momento si trovavano un uomo e una donna di 66 e 62 anni, che i vigili del fuoco hanno portato fuori dall’appartamento fortunatamente illesi. Spegnere le fiamme è stato invece molto difficile perché l’appartamento era ingombrato di oggetti che i due abitanti avevano accumulati tanto da essere definiti dai Vigili del Fuoco come “accumulatori seriali”.

Per spegnere l’incendio sono stati necessari 6 mezzi e una ventina di vigili del fuoco, che durante le operazioni hanno anche evacuato l’intero stabile. Agli altri abitanti non è stato possibile ritornare in casa fino a che non fosse stato dichiarato il “cessato pericolo” e l’immobile non è stato dichiarato nuovamente agibile.

I vigili del fuoco, per entrare nell’appartamento al terzo piano, hanno usato una scala con cestello, che stanno utilizzando tutt’ora per le operazioni di smassamento e svuotamento dell’appartamento

Accumulatori seriali

E’ un disturbo mentale piuttosto comune e riguarda la difficoltà di gettare oggetti. Chi ne è colpito è come se fosse preda dell’istinto di sopravvivenza che lo spinge a considerare utile, magari in futuro, qualsiasi oggetto o vestito o mobile, per quanto rotto o inservibile. Spesso di tratta di oggetti del passato, altre volte di oggetti raccolti. L’effetto è sempre lo stesso: l ‘ambiente in cui vivono gli accumulatori seriali si riempie all’inverosimile ed è molto facile che si sviluppino incendi anche di dimensioni notevoli.