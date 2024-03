67enne trovato morto nei campi a Ozzero

Questa mattina, poco dopo le 10.30, un 67enne è stato trovato morto su un sentiero nei campi fra la cascina Molinazzo e la ferrovia, a Ozzero, in provincia di Milano. La zona è frequentata da persone che passeggiano o praticano jogging, e dai contadini che lavorano nei campi. Ed è stato proprio un passante che ha trovato il corpo, in un luogo leggermente impervio, e ha allertato il nue 112.

La centrale operativa ha inviato i vigili del fuoco, che hanno il compito di sovrintendere all’evacuazione dei feriti e delle persone decedute dai luoghi difficili da raggiungere in auto, e anche quello di trasportarci medici e soccorritori, un’automedica e un’ambulanza della sezione di Cisliano di Padana Emergenza, per l’evenienza che l’uomo fosse ancora vivo. Purtroppo però i medici arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e allertare i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, come da procedura, per gli accertamenti sulla causa della morte.

Sarà l’autopsia a definire cosa è successo all’uomo, di cui non sono state diffuse le generalità perchè i parenti potrebbero non essere ancora stati avvisati. Se la morte sarà considerata dovuta ad uno sfortunato malore.

