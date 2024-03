Omicidio al quartiere Tessera, Cesano Boscone.

Un omicidio questa notte a Cesano Boscone. A mezzanotte, durante una lite, un uomo di 29 anni, mentre si trovavano nella zona del Bennet del Quartiere Tessera, in via Luigi Sturzo, ha estratto il coltello e ha colpito suo zio , un uomo di 41 anni con diverse coltellate, ferendolo gravemente. L’intervento del 112 è stato quasi immediato. La chiamata con la richiesta di soccorsi è di mezzanotte e 6 minuti, e insieme all’ambulanza sul posto è arrivata anche una radiomobile dei carabinieri della compagnia di Corsico.

Mentre i sanitari della croce verde di Trezzano sul Naviglio e l’automedica inviata AAt di Milano si sono occupate del ferito che è stato portato immediatamente in codice Rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, i carabinieri hann iniziato a raccogliere gli elementi per identificare il colpevole. Sul posto è arrivato quindi anche il nucleo Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Milano che ha ritrovato quasi subito l’arma del delitto.

Poco dopo però il 29enne si è costituito spontaneamente alla stazione dei carabinieri di Cesano Boscone che si trova in via Trieste, non lontano dal punto in cui è avvenuto l’omicidio. Intano dall’ospedale San Carlo è arrivata la notizia della morte del 41enne, e li 29, che ha la cittadinanza italiana, è stato fermato e accusato di omicidio. Dopo di che è stato portato al carcere di San vittore a Milano, dove rimane a disposizione della giustizia.

