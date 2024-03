Incendio a Vimodrone. A fuoco 5 auto del noleggio auto

Erano le 23:30 di ieri sera quando i vigili del fuoco Sono stati inviati dalla centrale operativa del 112 in via Guido Rossa 8, Vimodrone, per un incendio che si era sviluppato in una rivendita e noleggio di automobili.

5 auto sono andate completamente distrutte dalle fiamme, nonostante i vigili del fuoco dei staccamenti di Sesto San Giovanni e di Gorgonzola fossero arrivati sul posto in pochi minuti. L’incendio era di dimensioni tali che è stato necessario lavorare fino alle tre del mattino per riuscire a donare le fiamme,

Fortunatamente non ci sono stati feriti o intossicati. In ogni caso erano sul posto anche alcune ambulanze del 118 e delle auto mediche. Delle indagini sulle cause di quanto successo si stanno occupando i carabinieri della locale compagnia.

