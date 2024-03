Attenti allo ID Spoofing. Allerta truffe agli anziani a Milano e hinterland: modi per proteggersi e agire

Attenzione all’ ID Spoofing. In tutta la città di Milano e nell’hinterland si è verificato un preoccupante aumento di truffe, specialmente ai danni degli anziani. I truffatori approfittano spesso della vulnerabilità delle persone, presentandosi falsamente come Carabinieri o tecnici di servizi come acqua o gas.

Attraverso varie tattiche ingannevoli, inducono le vittime a consegnare loro denaro o gioielli, per poi scomparire nel nulla. Un aspetto particolarmente inquietante è l’uso di telefonate provenienti da numeri che sembrano appartenere alle caserme dei Carabinieri, ma che in realtà sono falsi, realizzati tramite la tecnica dell’ ID Spoofing utilizzando chiamate VoIP. L’ha fatta molta attenzione perché da un po’ di tempo utilizzano anche i telefoni cellulari, e non solo i telefoni fissi. e l’ ID Spoofing permette di visualizzare il numero di telefono cn il nome dei servizi di chi chiama. L’Arma dei Carabinieri è fortemente impegnata nel contrastare questo fenomeno, ma è fondamentale la collaborazione tra istituzioni e cittadini.

È essenziale segnalare prontamente tutte le situazioni sospette al numero unico di emergenza 112. Le vittime di truffe devono sentirsi libere di rivolgersi alle caserme dei Carabinieri per ricevere supporto e assistenza. Per contrastare efficacemente queste frodi, è importante ricordare che gli agenti delle forze dell’ordine operano sempre in coppia, in divisa e con un tesserino di riconoscimento. Inoltre, non chiedono mai denaro o gioielli né ispezionano le abitazioni senza un valido motivo. Ad esempio i truffatori hanno provato ad usare la scusa di vedere se nell’appartamento erano passati i ladri. Questo non succede mai. Semmai siete voi che vi accorgete che vi sono stati ladri e che hai chiamato i carabinieri.

Le aziende di servizi come acqua o energia elettrica non inviano mai funzionari a casa per riscuotere pagamenti senza preavviso. È fondamentale diffidare dei messaggi sospetti che richiedono dati personali o trasferimenti di denaro. Il consiglio principale è quello di essere cauti verso gli sconosciuti, specialmente se mostrano un atteggiamento cordiale e disponibile. In caso di dubbi, è sempre meglio contattare il 112 per verificare l’identità degli interlocutori, soprattutto se si presentano come membri delle forze dell’ordine. La prevenzione è la chiave per proteggere gli anziani e contrastare efficacemente le truffe.