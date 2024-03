Parco 8 marzo di Milano. Arrestato un 29enne. Palpeggiava e seguiva le donne

Nel pomeriggio del 15 Marzo , dopo che la centrale operativa del 112 li aveva inviati per una chiamata d’emergenza al Parco 8 marzo a Milano, che si trova tra Porta Vittoria e Calvairate, i Carabinieri della stazione di Milano Porta Monforte hanno arrestato un 29enne somalo, senza fissa dimora, accusandolo di violenza sessuale.

Una 27nne italiana aveva chiesto aiuto dopo essere stata palpeggiata sui glutei da uno sconosciuto che poi era fuggito a piedi. Mentre i carabinieri stavano cercando il colpevole, un’altra donna, di 32 anni, molto agitata, si è avvicinata ai militari segnalando di essere stata seguita con insistenza da uno sconosciuto. È riuscita a indicare l’uomo che, poco dopo, è stato fermato dai Carabinieri.

Anche la prima vittima lo ha riconosciuto come l’autore delle molestie che aveva subito. Il 20 novembre è stato quindi arrestato e condotto nel carcere di San Vittore dove è rimasto in attesa del procedimento penale. Il fatto che sia successo proprio al parco 8 marzo, dedicato alla festa della donna, richiama come un monito che le battaglie per la liberazione della donna non sono mai finite.

