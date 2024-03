Festa del papà anticipata per i papà separati a Milano e di Puglia. La panchina blu

Hanno festeggiato la festa del papà oggi, in piazza Castello, a Milano, con cartelloni e volantini e con le magliette per la festa del papà. Sono i papà che non possono vedere i loro figli perchè, per un motivo o per l’altro, sono rimasti le vittime in una separazione.

Pubblicità

E se a Milano distribuivano magliette, a Sant’Agata di Puglia hanno inaugurato la prima panchina blu “Celeste” della Puglia.

Pubblicità

Una manifestazione allegra con musica dal vivo, con cartelli che erano dichiarazioni d’amore nei confronti dei loro bambini.

Pubblicità

La panchina blu dei papà separati e della bigenitorialità

Alla presenza del presidente nazionale dell’associazione Papà separati, Ernesto Emanuele, e degli amministratori locali, oggi si inaugurata la prima Panchina della Bigenitorialità della Puglia. L’installazione commissionata dai papà separati della zona, ha una doppia valenza: politica e religiosa. Come in altre città italiane la Panchina Blu rappresenta il diritto ad essere genitori e ad essere presenti nella vita e nell’educazione dei figli anche dopo la separazione e sollecita l’attenzione verso il crescente fenomeno delle separazioni familiari.

Dal punto di vista religioso la panchina è ispirata a San Giuseppe, papà di tutti i papà che si festeggia il 19 marzo, giorno dedicato alla celebrazione della figura del padre, e simbolicamente alla Madonna, protettrice della famiglia unita. Infatti, la panchina di Sant’Agata di Puglia è “celeste”.

Pubblicità

“Come separato con figli che soffrono come me le conseguenze della separazione familiare, sono molto soddisfatto ed emozionato per la riuscita dell’iniziativa nel mio paese, primo della regione, motivo di orgoglio”, ha detto Vito Rosata, neo responsabile per la Puglia dell’associazione Papà separati.

Il discorso lo continua il presidente Ernesto Emanuele. “La Bigenitorialità è l’obiettivo che da anni si pone l’associazione Papà separati e questa di Sant’Agata è particolarmente importante per essere stata posizionata a fianco della panchina rossa, a significare che la condanna alla violenza sulle donne non è disgiunta dalla lotta alle discriminazioni che sempre più spesso subiscono gli uomini quando si separano”. Ernesto Emanuele si definisce un imprenditore prestato al volontariato, ed è stato insignito dell’Ambrogino d’Oro 2020 dal Comune di Milano, per i 35 anni di attività a sostegno dei separati e dei loro figli.

L’associazione Papà separati aps

L’associazione Papà separati aps è stata promotrice della legge 54/2006, meglio conosciuta come legge sull’affido condiviso, purtroppo spesso male applicata o addirittura disattesa, a seconda dell’orientamento del tribunale che segue un proprio protocollo quasi mai conforme al protocollo di altri tribunali. Ed oggi l’associazione si batte per apportare le modifiche necessarie e aggiornarla alle esigenze di una giurisprudenza moderna.