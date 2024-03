Pero. Ancora il Falcon. Inizia la riconquista della legalità?

Se si seguono le notizie relative al residence Falcon, che si trova in piazza Unità d’Italia a Pero, si ha la sensazione di un terrificante groviglio di degrado in cui vige la legge del più forte e del più ladro, in cui i deboli sono destinati a soccombere a violenze e soprusi. Uno di quei posti in cui si può entrare solo con una scorta ben armata, e che sparge il male che genera, fra rapine, accoltellamenti e soprusi, nel resto della città.

Sensazioni sul Residence Falcon di Pero

È solo una sensazione. Sicuramente fra tutta l’umanità che lo abita nasce anche tanto bene. È però certo che è uno di quei posti in cui è necessario ripristinare il rispetto della legalità, delle regole e della convivenza civile.

Uno dei primi segnali del fatto che si sta iniziando a vedere qualche risultato è la notizia dell’arresto effettuato ieri mattina. Un 75enne egiziano che abita nel Residence ha denunciato un furto nella sua abitazione. Erano scomparsi 3 anelli del valore complessivo di 200 euro.

Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pero e hanno individuato un altro residente del Falcon, un 20enne egiziano, che girava con alle dita due degli anelli rubati. Lo hanno fermato e denunciato per ricettazione. I due anelli gli sono stati sequestrati e restituiti al legittimo proprietario. Inoltre, durante la perquisizione e l’identificazione, i carabinieri gli hanno trovato addosso 1 grammo di hashish e quindi è stato segnalato anche come assuntore di droga. Attualmente è quindi in attesa del processo per il reato di ricettazione che è avvenuto in flagranza.

La cosa importante, da sottolineare, è che anche se si tratta di situazioni di irregolarità, o di furti di oggetti che molti valuterebbero di scarso valore, le istituzioni ci sono state e la vittima, chiunque sia, è difesa.

