Incidente ad Arluno. Investita una donna nei pressi del Famila

Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio alla rotonda del centro commerciale Famila, tra via Adua e via Castiglioni ad Arluno. Una donna è stata investita da un camion. Le sue generalità non sono state ancora diffuse, ma dovrebbe avere all’incirca 60 anni. La chiamata con la richiesta di soccorsi è arrivata alla centrale operativa del 112 alle 16:30. L’incidente era avvenuto poco prima. Sul posto sono state inviate un’ambulanza di Rho Soccorso e un’auto medica della AAT di Varese.

Pubblicità

Le condizioni della donna sono apparse subito serie, ha traumi al volto e ad una gamba, ma fortunatamente era ancora viva. Il rischio in questi casi è quello di una commozione cerebrale che deve essere trattata immediatamente. I soccorritori e i medici presenti hanno controllato le sue funzioni vitali sul posto e l’hanno poi trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Legnano, in codice rosso.

Pubblicità

Non è ancora chiaro se la donna si trovasse a piedi nei pressi della rotonda del centro commerciale perché si era appena recata a fare la spesa o ne stava tornando, magari dirigendosi verso la pista ciclabile, che è frequentata anche da molti pedoni. Per raggiungerla dal parcheggio del centro commerciale Famila, bisogna infatti attraversare quella rotonda.

Pubblicità