Incidente stradale a Ossona. 2 in un giorno

Un incidente stradale si è verificato ieri sera a Ossona su Via Milano, l’ex strada provinciale 128 e via di ingresso al paese. Un’auto e un camion si sono scontrati e la macchina è uscita di strada finendo nella strada di ingresso del capannone che si trova poco dopo il cimitero andando in direzione di Arluno. Erano le 19:40 quando è arrivata la chiamata alla centrale operativa del 112, con la richiesta di soccorso.

È stata inviata un’ambulanza di badante emergenza di Cisliano e un’auto medica della AAT di Milano, mentre della viabilità dell’incidente si sono occupati i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Nell’incidente è rimasta ferita una sola persona: un uomo di 55 anni che dopo le cure avvenute sul posto è stato trasportato fortunatamente in codice verde al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Magenta.

Un incidente molto prevedibile perché quel tratto di strada di notte è completamente buio e la segnaletica orizzontale è talmente consumata che non si riesce a vederla chiaramente nemmeno accendendo i fari abbaglianti. Ci si può immaginare quale siano le condizioni di sicurezza della guida quando non puoi accendere gli abbaglianti mentre di fronte, dal lato opposto della carreggiata, arrivano auto e camion con i fari accesi. È un tratto di strada estremamente pericoloso quando scende la notte.

Un altro incidente nella mattinata

Alle 9:25 di ieri mattina a Ossona c’è stato un altro incidente stradale. Questa volta sulla variante della strada provinciale 128, sulla rotonda al confine tra Marcallo, Ossona e Santo Stefano Ticino, al di là del ponte sull’autostrada. Anche se non ha a che fare con l’incidente, va notato che anche in quella rotonda il palo della luce centrale, che servirebbe a illuminarla è spento da tempo e anche lì la segnaletica orizzontale è quasi completamente invisibile.

Sono rimaste coinvolte due auto e cinque persone si sono ferite. Dopo la richiesta di soccorso, il 112 ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Sedriano che medicato e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta quattro donne di 22, 33, 43 e53 anni e un uomo di 61 anni, in codice verde. Sul posto la polizia locale di Ossona e Santo Stefano Ticino.

