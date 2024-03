Furto notturno con scasso allo Shabby Café di Parabiago e si portano via i prosciutti

Nei giorni scorsi una spaccata notturna ha colpito lo Shabby Café di Parabiago, situato di fronte alla stazione ferroviaria. L’incidente risale alla notte tra sabato 24 e domenica 25 febbraio, quando dei malviventi hanno approfittato delle ore più buie per compiere una spaccata di notevoli proporzioni. I ladri, sfruttando la mancanza di telecamere di sorveglianza rivolte verso le attività commerciali, hanno infranto il vetro della porta d’ingresso con una mazza.

Pubblicità

L’obiettivo? Sottrarre denaro contante, alcolici e prelibati salumi, portando via merci dal valore complessivo di quasi mille euro. Lo Shabby Café, noto locale adiacente alla stazione ferroviaria, è stato scelto come bersaglio da individui che hanno dimostrato una certa preparazione nell’eseguire il colpo. Il modus operandi fa supporre la presenza di almeno due ladri, considerando che uno di loro avrebbe sollevato il vetro per facilitare l’accesso al locale.

Pubblicità

Una volta dentro, i malviventi hanno agito con sicurezza, dirigendosi prima alla cassa e poi alla cucina, dove erano custoditi alcolici e salumi. La mancanza di telecamere rivolte verso le attività commerciali ha agevolato il loro operato, consentendo loro di compiere il furto indisturbati. Dopo aver fatto man bassa di bottiglie e prelibatezze gastronomiche, i ladri hanno abbandonato il locale lasciando dietro di sé evidenti danni.

Pubblicità

Stime indicano che il danno complessivo ammonti a circa 700 euro, e tocchi soprattutto la porta d’ingresso, danneggiata durante l’effrazione. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri di Parabiago, mentre lo Shabby Café si ritrova a fronteggiare le conseguenze di un furto che ha colpito non solo il suo patrimonio, ma anche la tranquillità della zona.