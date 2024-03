A fuoco la Tim di Cassina de Pecchi

Questa mattina I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti nella sede del Nodo Telecomunicazioni TIM per il Nord Italia di Cassina de Pecchi in via Leonardo da Vinci, al numero civico 30, a causa di un incendio che ha coinvolto le batterie-tampone nei locali del seminterrato.

A causa del denso fumo sprigionato è stato necessario evacuare tutto il Centro che in quel momento accoglieva circa trenta di persone. Durante l’emergenza non ci sono stati feriti o intossicati.

Alla sede Tim presente anche un carro UNPROVIR per ricaricare gli autoprotettori

La centrale operativa del 112 ha inviato delle ambulanze a supporto dei vigili del fuoco, che erano sul posto con due APS del Comando di Milano e con l’Unità Mobile Protezione Vie Respiratorie ( UNPROVIR ). Si tratta di un laboratorio mobile che permettere la ricarica di aria degli autoprotettori che stanno utilizzando in questi minuti i vigili del fuoco. L’autoprotettore, o autorespiratore, è una bombola carica di aria pulita che permette ai vigili del fuoco che stanno operando in luoghi pericolosi e densi di fumo di non essere intossicati. Ogni bombola dà un’autonomia di respirazione tra i venti minuti e la mezz’ora.

