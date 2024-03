Furto in abitazione a Milano, ladri e gioielli trovati a Vimodrone

Durante la notte, i Carabinieri della stazione di Vimodrone hanno arrestato per furto in abitazione in concorso due georgiani di 20 e 22 anni, entrambi con precedenti di polizia e senza fissa dimora.



I militari li avevano notati i a bordo di un’auto, e il loro atteggiamento li ha insospettiti. Li hanno quindi fermati e gli hanno chiesto loro i documenti. Durante il controllo, i due hanno tentato di nascondere una borsa in tela. Il fatto non è sfuggito ai carabinieri che l’anno aperta. All’interno c’erano gioielli, monili in oro e altri oggetti di valore, tra cui 4 orologi, decine di bracciali e paia di orecchini, oltre ad una tessera di riconoscimento intestata ad una 36enne, residente in via Cenisio, a Milano.

Contattata dai Carabinieri ha riferito di aver subito poco prima un furto in abitazione. La donna è stata invitata in caserma, dove ha riconosciuto gli oggetti ritrovati, che le sono stati restituiti. Gli arrestati ora sono nella casa circondariale di Monza.







