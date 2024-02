Anche i vigili del fuoco di Inveruno a Truccazzano

Nell’incendio divampato a Truccazzano sono stati inviati anche i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Inveruno. Loro compito è dare il cambio ai colleghi ormai stanchi di turni precedenti. Per domare le fiamme, ora circoscritte m ancora attive, con ancora molti focolai si sono alternate 17 squadre di vigili del fuoco con numerose autopompe, torri e scale con piattaforme che hanno permesso di inondare d’acqua l’area incendiata. Fino a questo momento per spegnere le fiamme son state utilizzate più di 20mila metri cubi d’acqua.

Piú di 20mila metri cubi d’acqua per spegnere le fiamme

Ci vorranno ancora molte ore di lavoro per spegnere tutti i focolai che covano sotto i cumuli di plastica sciolta e fra i bancali di legno. I tecnici di Arpa Lombardia stanno effettuando i rilievi per il monitoraggio dei componenti chimici che si sono dispersi nell’aria, ma si stanno occupando anche della gestione dell’acqua di spegnimento dell’incendio che, come è facile di immaginare, dopo aver raffreddato le superfici in fiamme è ritornata a terra, contaminandosi con i materiali plastici disciolti e vanno smaltite in modo particolare.

Non pioverà

In base alle previsioni fornite dal meteorologo di Arpa, il vento si manterrà debole, mentre il cielo è in prevalenza molto nuvoloso e coperto con probabili precipitazioni deboli, a carattere intermittente. A mezzogiorno del 29 febbraio, il personale tecnico di Arpa presente nell’area industriale di Cavaione riferisce che l’incendio è ancora in corso e non è possibile prevedere quando il capannone finirà di bruciare.

