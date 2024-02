Incendio di Truccazzano. Incendio quasi circoscritto, ma il capannone continua a bruciare. Il video del crollo

I vigili del fuoco di Milano, Monza e Bergamo hanno lavorato tutta la notte per tentare di spegnere le fiamme dell’incendio di Truccazzano, località Cavaione,, che si è sviluppato ieri pomeriggio nel capannone industriale, circa 8000 m², gestito dalla ditta Arcadia trasporti e logistica. Le fiamme non sono ancora spente. Sul posto ci sono 17 squadre dei vigili del fuoco, provenienti dai tre comandi, che si stanno avvicendando nel difficile compito. Nella foto, il momento del crollo di una parete del capannone.

L’incendio è stato del quasi del tutto circoscritto, ma la densa colonna di fumo che si è sprigionata dalle fiamme rende difficili le operazioni. I vigili del fuoco devono lavorare infatti con autorespiratori e possono restare nei pressi dell’incendio solo per poche decine di minuti, per evitare di essere intossicati. Stanno lavorando in totale sinergia con le autorità locali, con Arpa e con i carabinieri anche per il campionamento e l’analisi dei microinquinanti che si sono sparsi nell’aria con il fumo.

Il video dell’incendio e del crollo di una parete del capannone, ieri sera

L’ultimo video diffuso dai Vigili del Fuoco, ieri sera poco dopo le 19, rende l’idea della pericolosità dell’ambiante in cui stanno operando. Si può fare poco, in queste condizioni, oltre a circoscrivere la zona in modo che le fiamme non intacchino altre strutture. Si può solo lascia bruciare quello che già brucia. L’alta colonna di fumo nero si vede da lontano.

Le prescrizioni.

I sindaci di Truccazzano, di Liscate, Melzo, e degli altri comuni della zona raccomandano di tenere chiuse le finestre, di evitare di restare all’esterno, di non mangiare la verdura raccolta negli orti. Si può aggiungere anche di prestare particolare attenzione alle persone che soffrono di malattie respiratorie. Per questa mattina sono previste le analisi della ATS sulle aziende agricole e sugli allevamenti per verificare eventuali contaminazioni alimentari.