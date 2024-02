Incendio a Truccazzano. Chiudete le finestre (Video)

Un infernale incendio si è scatenato questo pomeriggio in via Guido Rossi, al numero civico 10, a Truccazzano, in provincia di Milano. La chiamata al 112 è arrivata alle16:20 e la centrale operativa ha inviato sul posto i vigili del fuoco di Milano, allertando contemporaneamente i Carabinieri della compagnia di Pioltello e inviando in via preventiva un’ambulanza della Croce Bianca di Paullo e un automedica della AAT di Lodi.

Le fiamme e il fumo

I vigili del Fuoco stanno cercando di contenere le fiamme sviluppatesi nell’azienda Arcadia, che lavora materiale plastico. Si cerca di impedire che le fiamme si possono estendere anche ai capannoni vicini. In questi ultimi momenti a supporto dei vigili del fuoco di Milano sono arrivate anche alcune squadre di Monza e di Bergamo. La ditta Duimex, una logistica di materiale farmaceutica, non è al momento interessata dall’incendio. I suoi capannoni confinano con Arcadia

L’impegno dei vigili del fuoco per domare le fiamme

L’impegno dei Vigili del Fuoco è massimo ma è’ consigliabile che chi abita nei paraggi chiuda bene le finestre di casa per evitare di respirare il fumo nero e denso che l’incendio sta sprigionando. Al momento non risultano persone ferite o intossicate e l’ambulanza rimane a disposizione dei vigili del fuoco che stanno operando. Non va dimenticato però che qualunque materiale plastico prenda fuoco tende a sprigionare diossina e altre sostanze tossiche. Se l’incendio dovesse continuare saranno prese quindi delle precauzioni ulteriori per i cittadini.

