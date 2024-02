Pregnana Milanese. Cade dal secondo scalino di una scala alle cave Bellasio. In ospedale codice rosso con l’elisoccorso

Un uomo di 55 anni è caduto inciampando nel secondo scalino di una scala mentre si trovava nel cortile delle cave Bellasio, in località Cascina Madonnina, a Pregnana Milanese. E’ una cava di ghiaia storica. L’uomo, di cui non sono ancora state diffuse le generalità, ha fatto una caduta particolarmente sfortunata. Nonostante l’ altezza non fosse particolarmente alta, ha battuto la testa subendo un forte trauma cranico. Sin dai primi momenti delle operazioni di soccorso è apparso molto probabile che la caduta sia stata causata da un improvviso malore.

Pubblicità

La chiamata al 112 è arrivata alle 14:19. La centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza dei soccorritori volontari di Arluno, una automedica della AAT di Milano. Infine, viste le condizioni del ferito se hanno deciso di inviare anche un elicottero del 118 per il trasporto d’urgenza, in codice rosso, al pronto Soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza Brianza, che è organizzato per l’assistenza ai grandi traumi.

Pubblicità