Rapina in via Chiesa Rossa a Milano

Alle 11. 25 di ieri in via Chiesa Rossa a Milano l’autista di 56 anni di un furgone citroen giallo è stato vittima di una rapina. Mentre l’uomo era nel furgone, parcheggiato, due nordafricani si sono avvicinati.

Uno ha rotto il vetro, e i due si sono infilati nel finestrino. Sono stati momenti concitati con l’autista che tentava di resistere mentre uno dei due nordafricani lo teneva fermo. L’altro, intanto, gli ha strappato il marsupio che conteneva le chiavi dell’azienda e di casa.

Piuttosto sconvolto da quanto successo, ma per fortuna senza ferite che potevano condurlo in ospedale, il 56enne ha chiamato il 112. le ricerche dei due rapinatori sono in corso. Per rintracciarli, i poliziotti potranno essere aiutati dalle numerose telecamere presenti in strada.

