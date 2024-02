Incidente metropolitana. 1 morto e 4 feriti

Un uomo è finito sui suoi binari ed è stato investito da un treno questa mattina alle 9:00. L’incidente è avvenuto sulla linea rossa della metropolitana di Milano, alla stazione Gambara, in direzione Sesto. Si è trattato verosimilmente di un suicidio e la vittima è un uomo di cui non si conosce ancora età e generalità. È morto schiacciato dal treno che stava arrivando in stazione.

Una brusca frenata per evitarlo

La brusca frenata effettuata dal macchinista nel vano e disperato tentativo di evitare di investire l’uomo ha fatto perdere l’equilibrio ad alcuni dei passeggeri che viaggiavano in piedi sul treno. 4 di loro hanno avuto bisogno di cure mediche. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto 2 ambulanze della Intervol e della Croce Verde di Milano, un automedica della aat di Milano.

I 4 feriti sono una donna di 48 anni con numerose contusioni che è stata trasportata in codice verde al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Carlo, una donna di 32 anni, anche lei policontusa, che dopo le cure sul posto è stata trasportata in codice verde al Pronto Soccorso dell’Ospedale Buzzi di Milano. Un’altra donna di 54 anni e un uomo di 59 anni sono stati invece soccorsi dai soccorritori delle ambulanze, ma non sono stati trasportati in ospedale.

L’estrazione del corpo da sotto il treno

Sul posto per rilievi e ordine pubblico c’era la polizia locale di Milano mentre i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina si sono occupati di sollevare ed estrarre da sotto il treno i resti martoriati dell’uomo deceduto. Hanno utilizzato un carrello speciale che hanno in dotazione per questi casi e che viene calato sui binari, davanti alla carrozza, per sollevarla.