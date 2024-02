Coltelli in via Canonica. Ferito un ragazzo di 15 anni

Poco prima delle 14:30 di oggi, in via Canonica a Milano, hanno parlato i coltelli. Un ragazzino di 15 anni è rimasto ferito gravmente.. La lama lo ha ferito sotto l’ascella destra. La centrale operativa del 112 inviato sul posto dopo la chiamata di emergenza, un’ambulanza di Padana Emergenza è un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello dell’AAT di Milano.

Pubblicità

Mentre nei primi momenti si pensava che i feriti potessero essere due, risultava coinvolto anche un ragazzo di 19 anni, solo i 15 anni è stato trasportato, il codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Niguarda dove hanno constatato che grazie al cielo la ferita era meno grave di quanto si pensava all’inizio. Non si trova infatti in pericolo di vita. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine di Milano intervenute sul posto insieme ai soccorritori.

Pubblicità

Dato che il ferito è un minorenne le notizie data dalle forze dell’ordine saranno sicuramente più prudenti, per quanto riguarda i fatti che hanno portato al ferimento, di quanto succede di solito. Lo sono infatti ancora state rivolte a tenere dinamiche nelle motivazioni anche se da quanto si dice nei primi in questi primi momenti l’aggressore sarebbe già stato identificato.

Pubblicità