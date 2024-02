Stazione Porta Garibaldi. Tenta di buttarsi dalla balaustra. Lo salvano polfer e militari

Gli agenti di della Polizia Ferroviaria che si trovano in servizio alla stazione Porta Garibaldi di Milano hanno raccontato un episodio di cui sono stati i protagonisti lo scorso venerdì, 16 febbraio lo può essere stati allattati da alcuni viaggiatori. Un ragazzo aveva scavalcato la balaustra protettiva secondo piano della Stazione e stava fissando il vuoto sotto di sé, con la chiara intenzione di lanciarsi e togliersi la vita.

Due agenti della polfer, di cui uno fuori servizio, sono intervenuti insieme ad una pattuglia dei militari sempre presenti in stazione per il progetto strade sicure. Gli uomini in divisa hanno cominciato a parlare con l’uomo tentando di rassicurarlo e convincerlo a rientrare sul pianerottolo. Hanno parlato con lui per 20 minuti prima di riuscire a convincerlo e a salvarlo.

Poi l’hanno messo nelle mani dei soccorritori del 118 che erano intervenuti anche loro sull’emergenza. I sanitari lo hanno quindi portato il codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale policlinico di Milano, per una prima visita. Lì è stato raggiunto dai familiari che sul consiglio dei medici lo hanno accompagnato al reparto di psichiatria dell’ospedale di Niguarda dove è tutto ricoverato per accertamenti.

