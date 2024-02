Li minacciava con un’ ascia. Salvati dall’intervento dei carabinieri

Ascia e coltello contro una famiglia, minacce senza motivo. Lo scorso venerdì 16 febbraio, a Venegono Superiore, gli occupati di un appartamento sono stati salvati dai Carabinieri della stazione di Castiglione Olona è da quelli della radiomobile della compagnia di Saronno da un nigeriano di 27 anni che gli stava minacciando di morte brandendo un’ascia in un coltello da cucina. Quando ha visto arrivare i carabinieri l’uomo ha tentato di disfarsi del coltello dell’Ascia, nascondendoli in alcuni cespugli poco distanti, ma dopo una breve ricerca sono stati ritrovati dai Carabinieri e sequestrati.

La successiva perquisizione personale dell’uomo ha permesso di ritrovare ha degli altri arnesi e una modica sostanza di droga. L’uomo è stato fermato e poi portato in caserma, negli uffici della stazione di Castiglione Olona. Qui i militari sono riusciti ad accertare che non era la prima volta che l’uomo si se la prendeva con quella famiglia ma che aveva indirizzato minacce insulti nei loro confronti già altre volte solo che le vittime non avevano denunciato gli episodi.

Grazie però alla meticolosa ricostruzione dei Carabinieri è stato possibile contestare il reato di arti persecutori e l’uomo è stato quindi arrestato e portato al carcere di Varese dove rimane a disposizione dell’ autorità giudiziaria. Non sono ancora state rese pubbliche le ragioni di un simile comportamento, ma qualunque sia nella foto vedete l’ascia che aveva in mano. Alla fine, Qualunque sia il motivo non potrà mai stare alla pari con quell’arnese.

