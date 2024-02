Rita Trevisan. Un video la ritrae per strada. Continuano le ricerche

Questo breve video ritraente la signora Rita Trevisan, vedova 85enne di Baranzate, in provincia di Milano, della quale si sono perse le tracce da domenica 4 febbraio.

Il video di via Milano

Le indagini dei carabinieri e le ricerche dei vigili del fuoco finora non hanno dato frutti, ma i carabinieri sono riusciti a ricostruire una parte del percorso che ha fatto quella domenica pomeriggio e ad acquisire il video dell telecamera della farmacia che la riprende mentre cammina in via Milano a Bollate alle 16.01 mentre fa visita ad una cugina.

Rita Trevisan e la cugina avevano parlato brevemente al citofono, ma dato che la cugina non stava bene, la signora Trevisan aveva rinunciato alla visita e si era allontanata. La casa della cucina rimane quindi l’ultimo punto di avvistamento ed è da qui che sono ricominciare le ricerche con i metodi tradizionali. Una fermata dell’autobus è poco lontana.

Dopo la denuncia di scomparsa presentata il giorno successivo, il 5 febbraio, dal figlio 62enne alla caserma dei carabinieri di Bollate, sono state attivate tutte le risorse per le ricerche. I cani dei vigili del fuoco hanno seguito l’odore della signora fino alla fermata degli autobus al solvay. Ne avevamo parlato nell’articolo dedicato a Rita Trevisan, qualche giorno dopo la scomparsa.

Sono però stati i carabinieri della compagnia di Rho che hanno scoperto che la signora ha preso un autobus alla fermata davanti alla ditta solvay, sulla strada provinciale. La ha riconosciuta un autista, con una buona percentuale di sicurezza. Non si sa ancora però dove sia scesa e dove fosse diretta.

Ieri le ricerche dei vigili del fuoco si sono concentrate intorno al centro commerciale di Baranzate. Cercavano la signora o una traccia del suo passaggio.

Le immagini del videomostrate ritraggono l’anziana alle ore 16:01 del 04 febbraio in via Milano a Bollate, zona compatibile con il tragitto che avrebbe percorso dalla propria abitazione verso quella della parente. Per informazioni in caso di avvistamento va contattato il numero di emergenza 112.