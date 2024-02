Rosate. Aveva in caso un minimarket della droga e quasi 20mila euro in contanti

Lo scorso 14 febbraio, a Rosate (MI), i Carabinieri della locale stazione hanno smantellato un minimarket della droga e arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 39enne italiano, pregiudicato, nel corso di un’attività di polizia giudiziaria delegata.

Nel corso della perquisizione del domicilio, effettuata su richiesta dalle autorità , i militari hanno trovato 200,3 gr. lordi di “hashish”, divisi in due panetti confezionati, 1,45 gr. lordi di “cocaina” già divisa in 4 dosi e 22,95 gr. netti di “marijuana”, oltre a 19.325 euro in contanti, in banconote da 50 e 20 euro, occultati in vari punti dell’abitazione. Numerosa anche la quantità di materiale per il confezionamento rinvenuta. Tutto è stato sottoposto a sequestro.

Il 39enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida. L’autorità giudiziaria, ha confermato la legittimità dell’attività di Polizia giudiziaria e ha deciso che sarà applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora ed il sequestro conservativo di tutto il denaro rinvenuto. il minimarket ha chiuso, forse.

