All’ uscita da scuola un 17enne accoltella 15enne

Nel primo pomeriggio di oggi a Pieve Emanuele, precisamente in via Gigli 7, nei pressi della scuola AFOL Metropolitana, si è verificato un drammatico evento di violenza. Un giovane italiano di 17 anni, residente a Rozzano, ha accoltellato un coetaneo di 15 anni residente a Vernate. Sono in corso indagini dei carabinieri sia per determinare la dinamica dell’aggressione sia le cause.

L’allarme è scattato alle 14:22, momento in cui è stato chiamato il nue 112, in cui era segnalato che la vittima, un ragazzino di 15 anni, aveva delle ferite da taglio ad una gamba e si richiedeva un intervento urgente. Sul posto sono intervenute un’automedica e un’ ambulanza della Croce Bianca di Melegnano. I soccorritori si sono subito occupati del giovane, en hanno stabilizzato la ferita e lo hanno trasportato, in codice rosso, al pronto soccorso dell’Ospedale Humanitas di Rozzano.

I Carabinieri della Stazione di Pieve Emanuele, compagnai di San Donato, sono immediatamente intervenuti sul luogo, identificando l’aggressore. Lo hanno poi rintracciato a Rozzano, dove era fuggito subito dopo l’aggressione. Si tratta del giovane italiano di 17 anni.