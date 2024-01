Incendio in azienda a Settala: Vigili del Fuoco: “situazione sotto controllo”

Alle 15:20, le squadre dei Vigili del Fuoco dl comando provinciale di Milano sono state chiamate per spegnere le fiamme di un incendio sviluppatosi all’interno della PSV srl di Settala, in viale delle Industrie. L’azienda è specializzata in imballaggi di plastica. Quindi esiste il rischio di fumi in parte tossici .Le fiamme sono state circoscritte e confinate in un punto, ma non sono ancora domate.

Il video dell’incendio

Sul posto sono presenti 5 mezzi dei Vigili del Fuoco con un totale di 25 uomini provenienti dai distaccamenti di Gorgonzola, Piazzale Cuoco a Milano e dalla sede centrale di via Messina, che ha inviato la grande autoscala in loro dotazione. Sul posto, a garantire la sicurezza dei Vigili del fuoco e dei curiosi, ci sono i Carabinieri e i soccorritori del 118. Al momento, non si registrano persone coinvolte o feriti.

Squadre di vigili del fuoco anche da Lodi e Bergamo

Secondo un primo sommario esame dei Vigili del Fuoco, l’incendio potrebbe essersi sprigionato da un tetto di uno dei capannoni dell’azienda, interessato da lavori di manutenzione. Nonostante le fiamme e il fumo siano confinati in un punto dell’azienda, intorno alle 16:00, il sistema di soccorso è stato rafforzato con l’invio di altre squadre dai comandi di Lodi e Bergamo. La situazione è attualmente sotto controllo ma si protrarrà almeno per un altro turno di lavoro dei vigili del fuoco.