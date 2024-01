Riscatto agricolo. Tornano i blocchi dei trattori. Presidio a Melegnano

Sono diversi i presidi che sono stati organizzati dagli agricoltori in Italia per oggi 30 gennaio. Lo slogan è “Riscatto agricolo” ma al presidio di Melegnano, che raccoglie gli agricoltori della provincia di Milano, si parla di “Rivolta degli agricoltori e di difesa del made in Italy”. Ci stanno andando con i trattori ma le foto non sono ancora arrivate in redazione. Iniziamo a dare la notizia perchè la fredda mattinata prevede traffico intenso e anche se i trattori utilizzano le strade provinciali, e non le tangenziali o le autostrade, il fatto che si stiano muovendo insieme potrebbe rallentare al circolazione.

La causa è importante

Un disagio che comunque fa rilevare a tutti quanto è importante, in questo periodo, difendere l’agricoltura e le filiere di qualità dei prodotti alimentari dall’attacco perpetrato dalle multinazionali del cibo sintetico che vogliono imporre a tutti il consumo della carne sintetica o delle farine di insetti, e che, per farlo, tentano di eliminare il cibo buono e sano prodotto dagli agricoltori e dagli allevatori nostrani. Le richieste sono importanti, dall’aumento delle tasse e delle aliquote irpef alla cancellazione dei sussidi all’agricoltura, alla difesa della produzione alimentare naturale e ancora la questione legata alla quote limitative della produzione.

Torneranno i trattori che a metà anni novanta si ribellarono alle multe sulle quote latte? O quelli della guerra del latte in Sardegna nel 2019? Gli agricoltori seguiranno la via dei colleghi europei che da settimane stanno bloccando Germania e Francia? Nelle prossime ore daremo altre notizie sulla protesta degli agricoltori