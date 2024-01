Riqualificazione del centro di Cuggiono. Grande Nord Alto Milanese pone delle domande

Abbiamo ricevuto in redazione il testo dell’interrogazione per avere informazioni sul progetto di riqualificazione del centro di Cuggiono che Gianfranco Ronchi e Pietro Prina, di Grande Nord AltoMilanese, hanno indirizzato al sindaco di Cuggiono, Giovanni Cucchetti. L’articolo 42 dello Statuto comunale Infatti permette che anche cittadini non rappresentanti delle istituzioni possano presentare interrogazioni e i due rappresentanti del movimento politico Grande Nord ne hanno appena inviata una sui progetti che riguardano Piazza della Vittoria e piazza San Giorgio.

Richiesta di Informazioni sulla Riqualificazione del Centro di Cuggiono

Gianfranco Ronchi e Pietro Prina, nella loro interrogazione chiedono informazioni riguardanti la riqualificazione del centro di Cuggiono, in particolare in relazione all’incarico affidato all’arch. Davide Binda, come indicato nella determinazione di area tecnica n. 421 del 6/9/2023. e fanno rilevare che l’Assessore Guzzini, su “Cuggiono informa” del dicembre 2023, ha dichiarato che la riqualificazione della piazza è una aspettativa da anni e che si sta valutando una nuova progettazione tecnico-economica.

Prina e Ronchi hanno anche riportato che il Sindaco Cucchetti ha sottolineato l’importanza di inserire l’intervento in un contesto urbanistico unico, partendo dalla Chiesa di San Rocco verso la Basilica e piazza della Vittoria. Un nuovo progetto preliminare è stato predisposto, con l’intenzione di aprire un confronto con la cittadinanza. Quindi i due rappresentati di Grande Nord chiedono di sapere se l’arch. Davide Binda ha presentato la sua proposta in seguito all’incarico ricevuto e, In caso affermativo, è possibile conoscere i dettagli della proposta.

Un’altra domanda riguarda i soggetti all’interno del territorio di Cuggiono sono stati coinvolti nel processo. Vorrebbero sapere chi sono e quali contributi in termini di proposte sono stati formulati. Il terzo punto chiede al sindaco Cucchetti come intende coinvolgere i cittadini di Cuggiono nel processo decisionale riguardo alla riqualificazione del centro e quali saranno le modalità e i tempi previsti per questo coinvolgimento.

Considerazioni finali

Nelle ultime righe della loro integrazione, Ronchi e Prina scrivono di apprezzare le intenzioni dichiarate da sindaco e la consapevolezza dei possibili rischi derivanti dagli errori del passato. E sottolineano che la loro speranza è che, con questa nuova iniziativa, si possa costruire un patrimonio condiviso che rispecchi realmente i bisogni e le aspirazioni di tutti i cuggionesi augurandosi una collaborazione aperta e trasparente. il testo dell’interrogazione si può scaricare qui.