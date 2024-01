Incidente ferroviario a Bollate poco dopo le 10.30 di oggi. Una donna di 32 anni è stata investita dal treno Trenord Laveno Mombello, che viaggiava in direzione Laveno, a circa un centinaio di metri dalla stazione di Bollate centro. La chiamata al Nue 112 è arrivata alle 10.55. Sul posto sono stati inviati, in soccorso, un’automedica e un’ambulanza di Padana Emergenza ma, come è facile intuire, hanno concluso l’operazione senza poter fare nulla. Attualmente sul posto ci sono i vigili del fuoco del distaccamento di Rho che si stanno occupando del recupero del corpo da sotto il treno.

Pubblicità

I documenti della vittima sono stati recuperati, ma non è possibile render note le generalità fino a che non saranno avvisati i parenti. Sembrerebbe si tratti di una ragazza italiana. Non sono ancora note le cause dell’investimento, se cioè è stato un gesto volontario o un attraversamento azzardato dei binari.

Pubblicità

Treni in tilt tra Milano e Como

Per consentire le operazioni di recupero del corpo martoriato dalle ruote dl treno, è stata interrotta la linea ferroviaria in ambedue le direzioni. Questo ha causato ritardi, cancellazioni e deviazioni dei treni su tutta la linea per Como, Saronno, delle linee suburbane S1 e S3, del Malpensa express e per Varese Nord fermando tutti i treni in passaggio da Bollate. I passeggeri del treno investitore non potranno scendere fino a quando non arriverà, a operazioni di recupero concluse, un altro treno su cui effettueranno il trasbordo. Ci vorranno ore perché il treno non potrà essere spostato fino all’arrivo del magistrato di turno.

Pubblicità

I treni cancellati