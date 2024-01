E’ Sant’Antonio. Non chiamate i pompieri se la Lombardia stanotte brucia

Questa notte è la notte di Sant’Antonio e la provincia di Milano avrà la sua rivincita. Godrà di più attenzioni della città. Dalle finestre dei piani più alti si vedrà il riverbero delle migliaia di falò organizzati, come sempre da millenni, per la notte di Sant’Antonio dei purscell.

I fuochi sono il modo con cui si festeggia la fine dell’inverno. In Lombardia, proprio nel periodo tradizionalmente più freddo e ghiacciato, il calore dei fuochi di frasche vecchie dà l’energia per lavorare al nuovo anno produttivo. Una tradizione di cui è impossibile fare a meno. Quindi se vedete i bagliori dei fuochi in lontananza, questa sera, ricordatevi che è il 17 gennaio, la notte di Sant’Antonio, e non chiamate i vigili del fuoco.

Le innovazioni di Sant’ Antonio

Le innovazioni tecniche hanno portato a produrre salami e prosciutti tutto l’anno, ma tradizionalmente il 17 gennaio era l’ultimo giorno utile per uccidere i porcelli e confezionare i numerosi tipi di salumi della cui produzione la Lombardia è ricca. In questa settimana, in particolare la domenica prima si Sant’Antonio, si benedivano gli animali della fattoria: asini, buoi, mucche, galline e tutti gli altri.

Oggi la benedizione si dà a i trattori, che li hanno sostituiti nelle arature e nella lavorazione della terra. In tutti i comuni della Lombardia questa sera ci sarà almeno un falò acceso, una festa in piazza, e varie iniziative per festeggiare la rinascita della primavera. Non esiste infatti innovazione senza la vitalità della tradizione.