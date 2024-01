Siamo all’alba del decennale della lotta dei comuni del parco del Roccolo contro la possibilità di ingrandire la discarica che si trova nel parco del Roccolo. ed oggi abbiamo ricevuto in redazione il comunicato a firma del sindaco di Busto Garolfo, Susanna Biondi, del sindaco di Casorezzo, Pierluca Oldani e del sindaco di Canegrate, Matteo Modica.

“Prendiamo atto del recente parere negativo del Consiglio di Stato, che ha respinto i nostri appelli, così come è accaduto per quelli di Solter e della Città Metropolitana di Milano, in merito al contestato progetto della discarica nel Parco del Roccolo. Nonostante questa decisione sfavorevole, stiamo attualmente valutando il ricorso ancora pendente, riservandoci il tempo necessario per approfondire le sentenze e analizzare gli aspetti legali in gioco. Vogliamo sottolineare con fermezza che manteniamo la nostra volontà di esplorare tutte le opzioni disponibili per contrastare un progetto che riteniamo dannoso per l’ambiente e il territorio.

Questa decisione è stata presa senza neanche rispettare le sospensive imposte negli ultimi mesi, andando contro la voce dei cittadini e delle associazioni che sostengono la nostra battaglia a favore del Parco del Roccolo. Insieme, con determinazione, continueremo la nostra lotta e ci impegneremo a difendere il nostro territorio e l’ambiente, affinché venga ascoltata la voce della comunità.

Intanto, la battaglia dei comuni contro la città metropolitana di Milano e contro l’azienda Solter, affiliata alla Vibeco srl, azienda che qualche anno fa vinse i bandi pubblici per lo smaltimento delle le ecoballe campane. Tutto inizio all’incirca nel 2014, per chi segue e si batte contro la discarica da ormai 10 anni non è che una nuova puntata, cui seguiranno altre iniziative , sempre a difesa dell’ambiente e del parco.