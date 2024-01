Un morto all’alba nel Naviglio. Era un 80enne italiano

Questa mattina, nei pressi della Darsena del Naviglio Pavese, le squadre SAF (su nucleo subacqueo Alpino fluviale) dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno recuperato dalle acque del canale il corpo di un uomo italiano di 80 anni. Non si conoscono ancora le cause della morte e non sono state diffuse le generalità della vittima.

La chiamata centrale operativa del 112 che segnalava la presenza di un corpo in acqua è arrivata alle 5:59. Oltre alle squadre del dei vigili del fuoco, hanno inviato sul posto un’ambulanza e un automedica della AAT di Milano, mai stato chiaro che non si poteva fare più nulla e i medici hanno dichiarato la morte dell’uomo non appena è stato estratto dalle acque. Il freddo della notte scorsa, in cui la temperatura ha raggiunto – 3 gradi, non poteva dargli scampo. In via Alzaia Naviglio Pavese, per il coordinamento delle operazioni e la sicurezza dei soccorritori, c’erano i poliziotti della Questura di Milano.