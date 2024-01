Incendio in un dormitorio di fortuna in via Varesina

Ieri pomeriggio, alcune squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Milano anno fronteggiato un incendio scoppiato al piano terra di una palazzina di due piani in via Varesina 211. 16 persone hanno dovuto essere evacuate dai due piani. Le fiamme si erano sviluppate all’interno di un grande locale che, alla vista dei Vigili del Fuoco, è parso adibito a dormitorio o comunque a rifugio di fortuna, o posto letto.

All’interno c’erano 11 persone che sono rimaste lievemente ferite e intossicate dal fumo. Sono state assistite dagli equipaggi delle ambulanze del 118, inviati sul posto dalla centrale operativa. Per precauzione altre cinque persone sono state fatte evacuare in via precauzionale dal secondo piano della palazzina. I loro appartamenti rischiavano di essere invasi dal fumo.

La centrale operativa del 112 ha inviato in via Varesina anche alcune volanti della Polizia di Stato. I poliziotti si sono occupati di mettere, e tenere, in sicurezza la zona durante le operazioni di spegnimento delle fiamme e di soccorso dei feriti. Al momento, le indagini per determinare le cause dell’incendio e verificare la natura del presunto dormitorio, sono in corso.