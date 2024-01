Rapina la pasticceria e scappa con 2 confezioni di confetti, invece che con i soldi

Ieri pomeriggio, alle 15.15, un uomo è entrato nella Pasticceria Fantasia di Viale Espinasse 4 per rapinarla. Ha iniziato a inveire, minacciandolo di morte, contro il proprietario, un 26enne italiano. Nel pretendere il denaro, gridava frasi come “Dammi i soldi o ti ammazzo”, “devi morire”. Il pasticcere non ha ceduto, così il rapinatore ha afferrato due confezioni di confetti ed è scappato. Chiamato il 112 sul posto è arrivata una volante della polizia che, con la descrizione del rapinatore, ha iniziato a perlustrare i dintorni. Poco dopo i poliziotti hanno notato il rapinatore che camminava in via Espinasse con i due pacchetti di confetti sottobraccio.

Pubblicità

Salmone e confetti

Si tratta di un 53enne del Ghana. I poliziotti lo hanno fermato e identificato, poi lo hanno arrestato, in flagranza differita, con l’accusa di tentata rapina aggravata e minacce. Il ghanese è stato quindi portato in questura in attesa delle decisione del giudice nei suoi confronti. Una storia che fa il paio con il furto e la rapina di salmone affumicato. La refurtiva è stata restituita al proprietario. Non sappiamo se i confetti erano al cioccolato oppure alla mandorla, ma si è certi che sarebbero finite su uno dei tanti mercatini di cibo rubato che esistono in città. In ogni caso, la pasticceria Fantasia è da visitare, considerando che i rapinatori prendono i dolci al posto del denaro.