Optical Kino. Furto con spaccata nel centro di Milano. Rubati 50mila euro in occhiali

Nel cuore della notte, in Via Carducci 38, all’angolo tra Piazza Sant’Ambrogio e Via San Vittore, a Milano la rinomata Optical Kino è stata vittima di un furto di occhiali di grande valore, ammontante complessivamente a 50 mila euro. I ladri hanno approfittato delle ore notturne e dell’angolo nascosto di via San Vittore, in cui la vetrina è coperta dalla recinzione del cantiere della linea 4 della metropolitana per rompere la cler e la vetrata e impossessarsi degli occhiali esposti.

Quando è avvenuta la spaccata della vetrina , è stata avvisata immediatamente la centrale operativa del 112 che ha inviato sul posto una volante del commissariato Centro, la Duomo bis. I poliziotti purtroppo hanno potuto solo costatare il danno ed effettuare una prima ricognizione della zona, che purtroppo offre molte vie di fuga a piedi non raggiungibili con le automobili a causa del cantiere della metropolitana.

Forse i ladri individuati dalle telecamere

La Optical Kino, ben nota per la sua selezione di occhiali di alta qualità, ha già effettuato una prima valutazione del valore della refurtiva rubata è di 50mila euro. Ulteriori indagini sono in corso e la visione delle immagini de telecamere di videosorveglianza, molto numerose nella zona e per sorvegliare il cantiere, porterà ad individuare ed identificare i ladri.